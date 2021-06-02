Ceyhan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde tıra çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri civarında meydana geldi. Osmaniye istikametine seyir halinde olan Adil Tosun’un kullandığı 07 AFB 94 plakalı otomobil aynı istikamette giden İ.G. yönetimindeki 31 ABD 211 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Tuğba Güvenç Tosun (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü eşi Adil Tosun ve yanında bulunan kızı Tuana Asya (2) ve Irmak Buğlem (1) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından baba ve çocukları Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden anne Tuğba Güvenç Tosun’un cenazesi Adana Adli Tıp’a gönderilirken, tır sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.