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Cono kadınları "fuhuş oyunuyla" gelin arabası sürücüsünü bile soydu Adana-Mersin arasında otoyolda durdurdukları araç sürücülerine fuhuş yaptıklarını söyleyip birliktelik teklif ettikten sonra onları gasp ettiği öne sürülen zanlılar saniye saniye görüntülendi Gözaltına alınan 43 zanlıdan 20’si tutuklandı Zanlıların durdurdukları araçlarda parmak izi kalmaması için ellerinde bezlerle dolaştıkları görülürken, soydukları erkekleri “Bizden şikayetçi olursan küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulundu deriz. Ya da telefonunu aldık karını arayıp bizle fuhuş yaptı” deriz diyerek tehdit ettikleri öğrenildi Erkeklerin getirip otoyola bıraktığı daha sonra da aldığı Cono aşireti kadınlarının bu yöntemle 100’den fazla erkeği soyduğu öğrenildi

İHA

AdanaMersin arasında otoyolda durdurdukları araç sürücülerine fuhuş yaptıklarını söyleyip birliktelik teklif ettikten sonra onları gasp ettiği öne sürülen zanlılar, saniye saniye görüntülendikten sonra operasyonla yakalanıp 20'si tutuklandı.

Cono kadınları "fuhuş oyunuyla" gelin arabası sürücüsünü bile soydu Adana-Mersin arasında otoyolda durdurdukları araç sürücülerine fuhuş yaptıklarını söyleyip birliktelik teklif ettikten sonra onları gasp ettiği öne sürülen zanlılar saniye saniye görüntülendi Gözaltına alınan 43 zanlıdan 20’si tutuklandı Zanlıların durdurdukları araçlarda parmak izi kalmaması için ellerinde bezlerle dolaştıkları görülürken, soydukları erkekleri “Bizden şikayetçi olursan küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulundu deriz. Ya da telefonunu aldık karını arayıp bizle fuhuş yaptı” deriz diyerek tehdit ettikleri öğrenildi Erkeklerin getirip otoyola bıraktığı daha sonra da aldığı Cono aşireti kadınlarının bu yöntemle 100’den fazla erkeği soyduğu öğrenildi

AdanaMersin arasında otoyolda durdurdukları araç sürücülerine fuhuş yaptıklarını söyleyip birliktelik teklif ettikten sonra onları gasp ettiği öne sürülen zanlılar, saniye saniye görüntülendikten sonra operasyonla yakalanıp 20’si tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri AdanaMersin orasında otoyolda sürücülerin durdurulup “fuhuş bahanesiyle” gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık ihbarlarının artması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü organizesinde başlayan teknik ve fiziki takipte “Cono” aşireti olarak bilinen aileye mensup Seda T., Tülay G., Seda D., Diyane Y., Dürdane Y., Melek A., Yeşim G., Bahar K., Gülveren Y., Dilara Y., İsnidal I., Sema G., Nurcan K. ve Bahar K.’yi; Kartal Z., Azat Z., Sabret K., Deprem G., Hazar Y., ve Muzaffer Y.'nin düzenli olarak otoyola getirip bıraktığını saptadı. Kadınların akşama kadar otoyol köprüsünde bekleyen bir erkeğin cep telefonu ile bildirdiği araçları durdurduğu tespit edildi.

Yaşı küçük kız çocuğunu da kullandılar
Aralarında yaşı küçük kız çocuklarının da olduğu en az 2 kadın belirlenen aracı durdurup sürücünün yanına bindikten sonra “biz parasıyla fuhuş yapıyoruz 200 lira verirsen bu iş biter” dedikten sonra sürücü kabul edince hemen kadının camdan el işaretiyle diğer kadınları çağırdığı bu sırada kadının da sürücünün üzerinde para olup olmadığını kontrol ettiği daha sonra da gelen kadınlarla birlikte sürücüyü gasp ettikleri belirlendi. Ayrıca sürücüyü de “Bizi polise şikayet edersen, biz de küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulundu diye şikayetçi oluruz. Ya da telefonunu aldık buradan eşini arayıp bizle fuhuş yaptı deriz aileni yıkarız” diye tehdit ettikleri de belirlendi. Bu nedenle zanlıların kısa sürede 100 kişiyi gasp etmesine rağmen şikayetçi sayısının 20 olduğu öğrenildi.

Parmak izi için özel bez
Polisin zanlılara bundan 3 yıl önce de operasyon yaptığı, bu operasyonda birçok zanlının araçlardaki parmak izinden yakayı ele verdiği, bu nedenle kadınların otoyolda ellerinde bezle bekledikleri, durdurdukları aracın kapısını açarken bez kullandıkları, yanlışlıkla çıplak elle dokundukları yerleri de bezle sildikleri tespit edildi. Elinde bez olmayan kadınların ise kıyafetlerini ellerine geçirerek etrafa dokundukları öğrenildi.

Gelin aracı sürücüsünü bile gasp ettiler
Zanlı kadınların otoyolda geçen birçok aracı durdurarak para, cep telefonu, araçtaki müzik setini bile gasp ettikleri görüldü. Zanlıların durdurdukları bir gelin aracının sürücüsünü de fuhuş yapma vaadiyle kandırıp 5 bin 500 lirasını aldıkları tespit edildi. Sürücünün bir süre parasını geri almaya çalıştığı ancak Cono kadınlarının birdenbire çoğalarak parayı vermediği tespit edildi. Ayrıca bir sürücünün de zanlı kadınları kovaladığı, kadınların ise sürücüyü taşladığı görüldü. Kadınların bir sürücüden 77 bin lira gasp ettiği, otoyoldan geçen bir yabancı uyruklu tırı durdurup sürücüyü soyup parayı da iç çamaşırına sakladığı belirlendi. Kadınların akşam üzeri ise onları getiren erkekler tarafından alındığı belirlendi. Kadınların gasp ve hırsızlık anları ise saniye saniye görüntülendi. Adana polisi bu görüntülerden yaptığı tespitlerden sonra Mersin polisiyle birlikte ortak bir operasyon yaptı. Özel harekat polisleri, narkotik köpeklerinin de destek verdiği ve bin polisin katıldığı operasyonda 16’sı erkek, 26’sı kadın olmak üzere toplam 43 kişi gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, uyuşturucu, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 14’ü kadın 20’si tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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