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Tarım işçileri çadırlarda aşılanıyor Adana’da mobil aşı ekibi, mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadırda korona virüs aşısı yaptı Tarım işçilerine aşı yaptılar, çocuklara şeker dağıttılar

İHA

Tarım işçileri çadırlarda aşılanıyor Adana’da mobil aşı ekibi, mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadırda korona virüs aşısı yaptı Tarım işçilerine aşı yaptılar, çocuklara şeker dağıttılar

Tarımın başkenti olarak bilinen Adana’da mevsimlik tarım işçileri kaldıkları çadırlarda aşılanıyor. Aşılanan tarım işçileri devlete teşekkür etti.
Korona virüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 965 bin 376 arttı. Bu sayının haziran ayından itibaren artarak devam etmesi beklenirken, aşı takvimi de adım adım ilerliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen 22 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, Covid19 aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılanacaklarını belirtti.
Yılın 12 ayı boyunca ekim ve hasat yapılan Adana’da ise mevsimlik tarım işçileri kaldıkları çadırlarda aşılanmaya başladı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı mobil aşı ekibi, Karataş ilçesindeki mevsimlik tarım işçilerinin ayaklarına giderek sırası gelenleri kaldıkları çadırda aşıladı.
Karataş Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Rafet Kerimoğlu, “Karataş ilçesinde yaklaşık 10 bin tarım işçimiz var. Senenin 12 ayı bu işçiler burada. Bu işçileri biz unutmadık. Devletimizin vermiş olduğu imkanları sağlayarak sürekli sahadayız. Bu insanlara bu hizmetleri götürüyoruz. Aşı tanıması yapılan kişilerin yerinde aşısını yapıyoruz. Bu insanlar sürekli tarlada oldukları için bize gelemiyorlar. Karataş’ın neresinde olursa olsun biz onlara ulaşıp aşılarını yapıyoruz. Korona virüs sürecinin başından bu yana filyasyon ekiplerimiz de sahada. Bu tür insanlara korona virüs ile alakalı eğitimlerimizi veriyoruz” diye konuştu.
Aşı olan Abdullah Demir (65) isimli tarım işçisi ise, “Allah’a şükür aşımızı olduk. Önlem için iyi. Devlet bizleri sağ olsun unutmadı. Devlet buraya kadar geldi. Bizler tarım işçisiyiz, gidecek yerimiz de yok. Allah’a şükür bundan sonra iyi olur” ifadelerini kullandı.
Aşıların ardından görevli hemşire ve doktorlar tarım işçilerinin çocuklarına şeker dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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