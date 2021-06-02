TSYD "Mini Futbol Turnuvası" 11 Haziran’da başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi’nin bu yıl ilkini Yüreğir Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştireceği ‘Mini Futbol Turnuvası’nın fikstür çekimi yapıldı.
TSYD Nihat Geven Tesisleri’nde gerçekleşen fikstür çekimine turnuvaya katılacak olan gazete ve spor paydaşlarının temsilcileri katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi Selçuk Yılmaz, Yüreğir Belediyesi Basın Danışmanı Şehmus Baysal, TSYD Adana Şube as başkanları Tevfik Dinçkalmış, İrfan İşisağ, TSYD Adana Şube Mali Sekreteri Tarık Akcan ile yönetim kurulu üyesi Murat Karaman’ın da hazır bulunduğu fikstür çekiminde 16 takımın kendi aralarında oynayacağı karşılaşmaların çekimi yapıldı.
TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, “Turnuvada amaç kaynaşmayı ve dostluğu sağlamak. Turnuvanın ikinci gününe üye eşlerimiz ile çocuklarımızı da bekliyoruz. Şenlik tadında geçecek bir turnuva düzenledik” dedi.
Turnuvanın final bölümü olan ikinci gününde Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir’in de katılacağı bir gösteri maçı gerçekleşecek. 1112 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada ilk 3’e giren takımlara kupaları ile çeşitli hediyeler verilecek. Müsabakalar minyatür kale eşliğinde futsal topları ile oynanacak. Galip gelen takımlar çeyrek finale yükselecek.
11 Haziran Cuma Müsabakaları (İlk gün)
16.00 TSYD Adana Yönetim Günaydın
16.30 Sportürk Barış Gazetesi
17.00 Demirören Haber Ajansı İlkhaber
17.30İhlas Haber AjansıTRT
18.00Hürriyet Yüreğir Belediyesi Basın
18.30Valilik Basın ASKF
19.00TFF Metropol Gazetesi
19.30Fashion Vip Dergisi Gençlik ve Spor
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