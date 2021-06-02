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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor taraftarından Balotelli´ye mesaj

DHA

Adana Demirspor taraftarından Balotelli´ye mesaj


"Sen delisin, biz deliyiz, ikimiz bir araya gelirsek Süper Lig´i fethederiz"Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)-TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Kulübün son dönemde en çok konuşulan transfer hedefi ise dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli oldu. Mavi-lacivertli ekibin teknik direktörü Samet Aybaba´nın, "Balotelli için deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence" açıklamasından sonra transfer konusunda heyecanlarını dile getiren Adana Demirspor taraftarı, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla Mario Balotelli´ye seslendi. Koyu Adana Demirspor taraftarı olduğunu dile getiren Selman Yıldızhan, "Balotelli, sen delisin biz deliyiz, ikimiz bir araya gelirsek Süper Lig´i fethederiz" dedi.
TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, 9 Mayıs´ta deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti ve ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükseldi. Mavi-lacivertli ekip, son dönemde ise transfer çalışmalarına hız verirken, geçtiğimiz günlerde kulüp Başkanı Murat Sancak, dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli ile ilgilendiklerini açıkladı. Bundan kısa süre sonra ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, söz konusu transfer hedefini, "Balotelli için deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var. Böyle bir marka oyuncunun kadromuzda olmasını istiyoruz" sözleriyle değerlendirdi. Adana Demirsporlu taraftarlar ise özellikle sosyal medya üzerinden transfer hakkında olumlu mesajlar yayınladı.
`İKİ DELİ BİR ARAYA GELMELİYİZ´
Mario Balotelli transferi henüz resmi olarak sonuçlanmazken Adana Demirspor taraftarları DHA aracılığıyla yıldız futbolcuya mesaj gönderdi. Koyu bir Adana Demirspor taraftarı olduğunu kaydeden Selman Yıldızhan, Balotelli´nin futbol tarzı ve karakteriyle adeta bir Adanalı olduğunu söyledi. Mario Balotelli´nin Adana´ya gelmesi durumunda şırdancıdan ve kebapçıdan çıkmayacağını belirten Yıldızhan, "Çok kısa sürede buraya adapte olur. Ona ihtiyacımız var. Gümbür gümbür geliyoruz. Balotelli, sen delisin biz deliyiz, ikimiz bir araya gelirsek Süper Lig´i fethederiz" diye konuştu.
`COME TO ADANA DEMİRSPOR BALOTELLİ´
Balotelli transferinin gerçekleşmesi halinde taraftarı olduğu Adana Demirspor´un Süper Lig´i yıkıp geçeceğini iddia eden Alper Can ise yıldız futbolcuyu oynadığı her kulüpte takip ettiğini belirtti. Balotelli´nin biraz saygısız ve hırçın davranışları olduğunu söyleyen Can, "Fakat iyi bir futbolcu. Bence kariyerinin en hırçın, en sinirli, en psikopat anlarını burada yaşar. Bar çıkışlarında, sıcaktan delirmiş bir şekilde adam dövmeye çalışan bir Balotelli görebiliriz. Ama yine de başarılı olacağına inanıyorum. Come to Adana Demirspor Balotelli" dedi.
`NABZI DÜŞÜRECEKSE GELSİN´
Adana Demirspor´un kadın taraftarlarından Filiz Kulak ise Adana halkının genel anlamda gergin ve sinirli olduğunu, sakin futbolcuları izlemek istediğini söyledi. Öfkenin başarı getirmeyeceğini kaydeden Kulak, "Sakin ve planlı hareket edilirse şampiyonluk gelir. Balotelli, eğer nabzı ve gerginliği düşürecekse gelsin" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Muhabir Can ÇELİK anons
-Adana Demirspor´un şehir turu *arşiv*
-Selman Yıldızhan röportaj
-Alper Can röportaj
-Filiz Kulak röportaj
-Adana Demirspor antrenmanı *arşiv*DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-06-02 13:53:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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