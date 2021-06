Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA) ADANA'da Galatasaray Fatih Terim Hatıra Ormanı törenle açıldı. Törende ormanın ilk fidanları da toprakla buluştu.

Sarı-kırmızılı kulübün "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla başlattığı Galatasaray Hatıra Ormanı projesinin üçüncüsü Adana'da hayata geçirildi. Proje kapsamında tecrübeli teknik adam adına memleketinde Fatih Terim Hatıra Ormanı kuruldu. Ormanın ilk fidanlarının dikim törenine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, Kulüp Genel Sekreteri Selçuk Rıza İren, Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Açılışta konuşan Dilek Kutlu; teknik direktör Fatih Terim'in Türk futbolu ve Galatasaray adına çok önemli bir isim olduğunu vurguladı.

'YAŞAYAN EFSANEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Projenin bu yılın başında hazırlandığını ve adım adım ilerletildiğini aktaran Kutlu, Adana Fatih Terim Hatıra Ormanı'nı açtıkları için gurur duyduklarını söyledi. Terim'in Galatasaray için hem emeğini hem de yüreğini ortaya koyduğunu belirten Dilek Kutlu, "İmza attığı başarılarla Avrupa sınırlarını aşmış, ülkemizin marka değerine değer katmış, bütün yüreğiyle Galatasaray için hizmet etmiş, kendisini insanı olarak da örnek aldığım, asla vazgeçmemeyi öğrendiğimiz Fatih Terim, İmparator, yaşayan efsanemize teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki Galatasaraylısın" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Terim adına fidan dikiminden görüntüler

Taraftar Derneği Başkanı Ozan Burucu açıklama

Dilek Kutlu açıklama

Fidan dikiminden görüntüler

Detaylar

(Haber: Can ÇELİK -Kamera: Yusuf KANTARLI/ADANA, DHA)

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-06-02 18:07:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.