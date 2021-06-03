Adana'da Masal Matematik Atölyesi online ve yüz yüze eğitimde aktif biçimde kullanılıyor.

Okul öncesi öğretmeni Hanife Kuş'un başlattığı "Kültür Elçileriyle Masaldan Matematiğe" adlı Etwining projesiyle öğrenciler hem masal dinliyor hem matematik becerilerini geliştiriyor.

Proje kurucusu Hanife Kuş, proje ile ilgili olarak amaçladıklarını şöyle anlattı:

"Bu proje ile pandemi sürecinde okulda kaldıkları sürenin kısıtlı olduğu çocuklarımıza az zamanda daha çok kazanım vermeyi amaçlamaktadır. Temel öğesi masal olan projede masal dinleyen çocuklar dinledikleri masalın matematik aktivitesi ve kukla karakterini oluşturarak pedagojik gelişimlerini daha etkin bir şekilde kullanacaklardır. Ayrıca projeye katkı sunan tüm ortaklar ile sıkı bir işbirliği süreci devam etmiş ve proje Kars, Zonguldak, Adana illerinde de aktif biçimde sürdürülmüştür. Tüm ortakların katkısı ve katılımı ile anaokulumuzda oluşturulan Masal Matematik Atölyesi online ve yüz yüze eğitimde aktif biçimde kullanılıyor" dedi.

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