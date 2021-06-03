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Kavgada kurtarmaya çalıştığı ağabeyini öldürdü

DHA

Kavgada kurtarmaya çalıştığı ağabeyini öldürdü


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde Abdulmurat Tataş´ın (43) yaralandığı, Zidan Gündüz'ün (22) ise yaşamını yitirdiği kavgada mermilerin, kardeşini kurtarmak isteyen Murat Gündüz´ün (20) silahından çıktığı saptandı. Soğan tarlasında barakada saklanan Murat Gündüz, tarım işçisi gibi bölgeye giden polis ekipleri tarafından yakalandı. Gündüz´ün sulama kanalına attığını söylediği tabancalar ise bulunamadı.
Olay, 25 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Abdulmurat Tataş, motosikletle sokakta hız yapan Zidan Gündüz'ü yavaş gitmesi için uyarınca tartışma çıktı. Zidan Gündüz'ün kardeşi Murat Gündüz ile Tataş'ın arkadaşı Mehmet Halat'ın da olay yerine gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar tabancalarla birbirlerine ateş etti. Zidan Gündüz başından, Tataş ise sırtından yaralandı.
AĞABEYİNİ VURUP KAÇTIĞI İDDİASI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Abdulmurat Tataş Seyhan Devlet Hastanesi´ne, Zidan Gündüz ise özel hastaneye kaldırıldı. Zidan Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
OLAY SONRASI GELEN AKRABA, TABANCALARI KARDEŞE VERMİŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Murat Gündüz ile Mehmet Halat´ı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Zidan Gündüz'ün ölümüne, Abdulmurat Tataş'ın yaralanmasına neden olan kurşunların, Murat Gündüz´ün tabancasından çıktığını saptadı.
Olayın hemen ardından bölgeye gelen kardeşlerin akrabası Hakan Gündüz'ün, Zidan Gündüz'e ait olan tabancayı yerden alıp Murat Gündüz'e verdiği ve Gündüz'ün olay yerinde iz bırakmamak için tabancalarla kaçtığı belirlendi. 
Polis, düzenlenen operasyonla Mehmet Halat ile Hakan Gündüz´ü yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TARIM İŞÇİSİ GİBİ TARLAYA GİDEN POLİS, ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Murat Gündüz´ün yakalanması için Cinayet Büro bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Murat Gündüz´ün, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi yakınlarındaki soğan tarlasında bulunan barakada gizlendiğini belirledi. Tarım işçisi gibi tarlaya giden ekip, Gündüz´ü yakaladı.
TABANCALAR BULUNAMADI
Emniyete götürülen Gündüz'ün ifadesinde tabancayla ateş ettiğini kabul ettiği, ancak cinayeti reddettiği, kavgada kullanılan tabancaları merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalına attığını öne sürdüğü öğrenildi. Su altı polislerinin yaptığı aramalarda silahlar bulunamadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Gündüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-03 12:07:12

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