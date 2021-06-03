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7. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı Adana’da balkondan beton zemine düşerek yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

İHA

7. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı Adana’da balkondan beton zemine düşerek yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Adana’da 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı apartmanın 7’nci katındaki evlerinin balkonuna çıkan Ömer Öztürk (9), çamaşır toplayan annesi Hatice Öztürk’ün yanında oynamaya başladı. Balkon korkuluğuna tırmanan çocuk, annesinin uyarmasına rağmen dengesini kaybedip aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten beton zemine çakılan çocuk, ağır yaralandı. Anne Öztürk’ün durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan Ömer, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Tedaviye alınan Ömer’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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