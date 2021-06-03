Oğlunun dama attığı dikiş lastiğini almak isterken, düşüp yaralandı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da oğlunun, komşusunun damındaki tentenin üzerine attığı dikiş lastiğini almak isterken portatif merdivenden düşen Didem Yeman (29), yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Terzilik yapan Didem Yeman, evinde etek dikerken yanına gelen oğlu dikişte kullandığı lastiği alıp, komşusunun damına attı. Lastik, damdaki tentenin üzerine düştü. Portatif merdivene çıkıp lastiği alan Didem Yeman, inerken dengesini kaybetti. Başını beton zemine çarp Yeman yaralandı. Didem Yeman, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-03 16:26:19



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