Adana'da 8 kişilik minibüste 14 yolcu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, denetim yapan trafik polislerinin durdurduğu 8 kişilik minibüsten 14 yolcu indi. Ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi olmadığı belirlenen Suriyeli sürücü ile vatandaşı olan yolculara, 35 bin 263 TL ceza kesildi.
AdanaGaziantep (TAG) yolunda koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Ahmed al-Ahmed yönetimindeki 01 MA 8356 plakalı minibüsü durdurdu. 8 yolcu kapasiteli minibüste 14 yolcu taşındığını belirleyen polisler, aracın iç kısmının yeniden düzenlenerek, koltuk eklendiğini tespit etti. Yapılan kontrolde, Ahmed al-Ahmed´in sürücü belgesi ile taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı belirlendi. Kimlik belgeleri olmayan Suriyeli yolcular ile Ahmed al-Ahmed´e koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 bin 263 TL ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-04 10:13:47
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