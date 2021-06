Attan düşüp ağır yaralanan jokey, 41 gün sonra gözlerini açtı

Ali Koç her şeyi anlattı!



Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da yarış sırasında attan düşüp ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan jokey Samet Erkuş (31), 41 gün sonra gözlerini açtı. Yaşam savaşını kazanan Erkuş, hayati tehlikeyi atlattı

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 18 Nisan'da saat 19.00'da yapılan 5'inci koşuda 4 numaralı 'Luminary' isimli atın jokeyi Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra dengesini kaybedip, düştü. Özel hastaneye kaldırılan Erkuş'un başında kırıklar belirlendi. Aynı gün ameliyat edilen Erkuş, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kariyeri boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Erkuş, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 41 gün sonra 29 Mayıs'ta ilk kez gözlerini açtı.

Kazadan 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Erkuş´un tedavisi sürerken, Yoğum Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü, hastanın tedaviye olumlu cevap verdiğini ve genç olmasının verdiği güçle hayata tutunduğunu kaydetti. Erkuş'un hastaneye geldiği ilk anda solunum cihazına bağlı ve bilincinin kapalı olduğunu ifade eden Ünlü, "Kafa travmasıyla bütün sorunları devam ediyordu. Uygun tedaviye zamanla cevap verdi. Günler sonra gözünü açtı ve bizi duymaya başladı. Şu an destekle yürüyor. Fakat konuşamıyor ve yutkunamıyor. Bunlar zaten bizim beklediğimiz problemlerdi. Zaman içerisinde bunların da geri döneceğini ümit ediyoruz" dedi.

'JOKEYLİĞE GERİ DÖNMEMELİ'

Erkuş'un kısa süre sonra yoğun bakım tedavisini sonlandırmayı ve servise almayı düşündüklerini belirten Dr. Ünlü, jokeyin ailesine de bu süreçte tedaviye nasıl destek vereceğine dair eğitimler vermeye başladıklarını kaydetti. Samet Erkuş'un kendilerini çok net bir şekilde anladığını kaydeden Dr. Ünlü, "Yaklaşık 1 yıl içinde çok daha iyi duruma geleceğini düşünüyoruz. Yakın zamanda jokeyliğe dönemez. Bana göre geri dönmemeli. Çünkü beyin hasar aldı" diye konuştu.

'DUA EDEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

Kazadan sonra hastane sürecinde bir gün dahi ümitlerini kaybetmediklerini ifade eden Samet Erkuş'un amcası Şeyhmus Erkuş, yeğeninin gözlerini açmasının bir mucize olduğunu söyledi. Erkuş, "Samet, inançlı bir çocuk. Rabbimin yardımıyla buraya kadar geldi. Tanıyan tanımayan duasını eksik etmedi. Dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

