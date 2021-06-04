Düğünde takılan altınlarını çaldırdı, kredi borcunu ödemek için hırsızlık yaptı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da 3 trafodan 7 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan elektrik teknisyeni Gökhan E. (31) tutuklandı. Gökhan E. ifadesinde 2 yıl önce evlendiğini, evine giren hırsızın düğünde takılan altınlarını çaldığını, kredi borcunu ödemek için de hırsızlık yaptığını öne sürdü.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde bir hafta içinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, Servet A.'nın bir apartmandan 1500 TL değerinde yangın vanası, Caner A.'nın 4 motosiklet, Kadir Ö.'nün 7 araçtan 13 akü çaldığını, İbrahim S. ile kardeşi B.S.'nin de bir evden hırsızlık yaptığını, elektrik teknisyeni Gökhan E.'nin ise bakım ve onarım çalışması için girdiği 3 trafodan 7 akü çaldığını tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Gökhan E. ifadesinde, 2019'un temmuz ayında evlendiğini, düğün masrafları için kredi çektiğini ve 4 ay sonra evine giren hırsızın, düğünde takılan altınlarını çaldığını iddia etti. Evinden yapılan hırsızlıkla ilgili şikayetçi olduğunu belirten Gökhan E., kredi borcunu ödeyebilmek için kendisinin de hırsızlık yaptığı ifade etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-04 12:28:17
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