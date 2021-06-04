Adana'nın Karataş Belediyesi'nin mehter takımıyla gri pasaportla yurt dışına çıkardığı 30 kişiden 20'sinin geri dönmediği ortaya çıktı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, "Yurt dışına belediyemizden katılan herkes yurda dönüş yapmıştır. Eğer yurda dönmeyen olduysa bu belediyemizin değil dönmeyen şahısların sorumluluğudur" dedi.

Türkiye'de bazı belediyelerin organizasyonuyla yurt dışına gidip geri dönmeyenler kervanına Adana'nın Karataş İlçe Belediyesi kafilesi de katıldı. Karataş Belediyesi'nin mehter takımıyla gri pasaportla yurt dışına çıkardığı 30 kişiden 20'sinin geri dönmediği ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, 2019 yılında bir organizasyon firması, Karataş Belediyesi'ne başvurarak herhangi bir ücret ödenmeden yurt dışında tanıtımlar yaptıklarını, tanıtım masraflarının Avrupa fonlarından sağlandığını ve bu organizasyona belediyeden de 5 kişinin katılabileceğini belirtti. Bunun üzerine Karataş Belediyesinden Başkan Necip Topuz ile birlikte 5 kişi, organizasyonu düzenleyen firmanın öncülüğündeki halk oyunları ve mehter takımındaki 30 kişi Yunanistan'a gitti. Karataş Belediye Başkanı Topuz ile 5 kişi, daha sonra halk oyunları ve mehter takımından 10 kişi yurda döndü. 20 kişi dönmeyerek Yunanistan'da kaldı.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında Karataş Belediyesi'nin yurt dışına insan kaçırma olaylarının içerisinde olduğunu anlatan paylaşımlar yapıldığını ifade ederek, "2019 yılında belediyemize gelen bir organizasyon firması belediyemizden herhangi bir ücret ödenmeden yurt dışında tanıtımlar yaptıklarını, tanıtım masraflarının Avrupa fonlarından sağlandığını ve bu organizasyona belediyemizden 5 kişinin de katılabileceğini belirtmişlerdir. Bunun üzerine yaptığımız değerlendirmede Karataş Belediyemiz tarafından 2015 ve 2017 yıllarında benzer bir uygulama ile 2 defa yurt dışına heyet gönderildiği görülmüştür. Belediyemiz bu yurt dışı organizasyonunun sahibi değil misafir olarak davetlisi olmuştur. Yurt dışına belediyemizden katılan herkes yurda dönüş yapmıştır. Eğer yurda dönmeyen olduysa bu belediyemizin değil dönmeyen şahısların sorumluluğudur" dedi.

Ayrıca paylaşımlarda gösterilen belgede belediye ile ilgili herhangi bir suçlama söz konusu olmadığı, belediyenin görüşüne başvurulduğunu ifade eden Başkan Topuz, şöyle devam etti:

"Mülkiye müfettişleri tarafından yapılan bu araştırma, sadece bizim belediyede yapılan bir araştırma değil, yurt dışına heyet gönderen tüm belediyeleri kapsayan bir araştırmadır. Organizasyon sırasında, öncesinde ve sonrasında belediyemiz bütçesinden hiç ödeme yapılmamıştır. 2019 yılındaki belediyemiz sosyal medya paylaşımları incelendiğinde yurt dışı tanıtım faaliyetinin fotoğrafları da görülecektir. Belediyemiz hakkında gerçek dışı paylaşım ve haber yapanlarla ilgili dava açma hakkımız saklıdır."

Sosyal medyada yer alan Millet İttifakı'nın Karataş Meclis üyesinin seri numarası belli olan belgesinin suçlama niteliğinde olmadığını aksine Mülkiye Baş Müfettişinin tüm meclis üyelerinden talep ettiği ifade vermeleri üzerine yazılan belge olduğunu vurgulayan Başkan Topuz, şunları kaydetti:

"Ayrıca seri numarası belli olan Millet İttifakı'nın meclis üyesinin Mülkiye Baş Müfettişimize verdiği bu konudaki ifadesinde asla böyle bir durumun sorumlusunun Karataş Belediyesi ve yönetiminin olmadığı tamamen oraya giden şahısların kendi sorumluluğu olduğu tüm meclis üyelerinin Karataş ilçesinin tanıtımı için mehteran ve halk oyunları ekibinin Karataş'ı ücretsiz şekilde temsil edeceklerine inandıkları için karar aldıklarını söylemiştir. Karataş Belediyesi bu organizasyonun sahibi değil aksine davetlisi olmuştur. Bu konuda Karataş Belediyesinin organizasyonu yapan davet eden halk oyunları derneğine daha önceki günlerde hukuki işlem yapılması için belediyemizin avukatları tarafından gerekli başvurular yapılmıştır. Olmayan hayali mehter takımı gönderilmiştir diye açıklama yapanları 17092019 tarihli Karataş Belediyesi sosyal medya hesaplarında Yunanistan'daki festivalde yaptıkları gösterilerin video ve fotoğraflarına bakmaları ve ondan sonra hayali olmayan mehter takımı diyerek iftira atmamalarını öneriyoruz."

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