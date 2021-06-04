Çukurova Öykü Ödülü Yarışması Çukurova Belediyesi ve Yeni Adana gazetesi işbirliğinde “Emeğin Çukurova’sı” temasıyla "Çukurova Öykü Yarışması" düzenleniyor

Çukurova Belediyesi ve Yeni Adana gazetesi işbirliğinde “Emeğin Çukurova’sı” temasıyla "Çukurova Öykü Yarışması" düzenlenecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yeni Adana Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cihat Ovalı ve Yeni Adana Gazetesi Düşünce Sanat ve Toplum Eki Yayın Yönetmeni, yarışma koordinatörü Süreyya Köle ile görüşerek, yarışma hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede yarışmanın startı da verildi. Görüşmeye Çukurova Belediyesi Kültür Müdürü Tolga Solmaz da katıldı.

Başkan Çetin, Çukurova’nın sanatın kültürün, özellikle edebiyatın başkenti olması için çalıştıklarını belirterek, “Adana’nın iki değeri olan Çukurova Belediyesi ile Yeni Adana gazetesinin bu etkinliği birlikte yapması çok önemli. Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Uluslararası düzeyde yaptığımız Çukurova Karikatür Festivali geleneksel hale geldi ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok ses getirdi. Şimdi yeni bir etkinlik kazandırıyoruz. Zevkle el ele bu yarışmayı düzenliyoruz. Dünyanın her yerinden eserler gelecektir. Jüri çok değerli isimlerden oluşuyor. Güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum. Çok mutluyum” dedi.

Çukurova Öykü Yarışması Koordinatörü Süreyya Köle de, “Uzun yıllardır düşündüğümüz bu yarışmayı Çukurova Belediyesi ve Başkan Soner Çetin başkanlığında yaşama geçirmek bizim için çok önemli. Çukurova ülkemizin aydınlık yüzü, Soner Başkan da aynı şekilde. Doğru iki adresin buluştuğunu düşünüyoruz. Yeni Adana gazetesi 103 yıllık bir tarihtir. Bugün basında edebiyatta isim olmuş birçok kişinin yolu Yeni Adana’dan geçmiştir” şeklinde konuştu.

Çukurova Öykü Yarışmasının Türkçe yazabilen 18 yaş üzeri herkese açık olduğunu söyleyen Süreyya Köle şöyle devam etti:

“Herkes derken bunu Türkiye ile sınırlandırmıyoruz. Dünyanın her yerinden Türkçe yazabilen herkesten ödül bekliyoruz. Yarışmanın son katılım tarihi 1 Ekim ama çok beklemelerine gerek yok. Bu yılın temasını “emek” olarak belirledik. Çünkü Çukurova yıllardır işçinin alın teriyle sulanmış varolmuş topraklar demek. Çukurova emek demek. Önümüzdeki yıllarda tema değişecek ama Çukurova kavramı devam edecek.”

Süreyya Köle, , jüride Türkiye’nin yakından tanıdığı önemsediği isimler olduğunu belirtti. Süreyya Köle, “Elbette Adanalı olgusunu atlamadan bunu bu noktaya taşıdık” ifadesini kullandı.



Yarışmaya katılım şartları

Son başvuru tarihi 1 Ekim 2021 olarak belirlenen yarışma, 18 yaş üzeri, Türkçe yazabilen amatör, profesyonel ayrımına gitmeksizin herkese açık olacak.

Yarışmaya katılım elektronik posta ile ve cukurovaoykuyarismasi@gmail.com iletişim adresine yapılacak.

Yarışmada dereceye girenler ve Seçici Kurulun yayımlamaya değer gördüğü öyküler ortak bir kitapta toplanabilecek.

İlk 3 dereceye giren öykülerin yazarları, Çukurova Belediyesi’nce Adana’da 3 gün misafir edilecek, plaket ve şartnamede belirtilen nakit tutar ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya gönderilen öykülerin Gamze Güller ve Deniz Dengiz Şimşek’ten oluşan Ön Seçici Kurul tarafından ilk değerlendirmenin ardından uygun görülenleri Seçici Kurul’a gönderilecek. Nursel Duruel, Nihat Ziyalan, Murat Yalçın, FeryalTilmaç, Mustafa Balel, Mehmet Erte ve Süreyya Köle’nin yer aldıkları Seçici Kurul’un ödüle değer gördükleri ilk 3 öykünün yazarlarını içeren sonuçlar, Yeni Adana gazetesinin 104. yayın yılına giriş günü olan 25 Aralık 2021 tarihinde basın yolu ile duyurulacak, ödül töreni pandemi koşulları dikkate alınarak planlanacak.

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