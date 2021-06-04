Ceyhan Kent Konseyi’nde olağan genel kurul 19 Haziran'da

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Ceyhan Kent Konseyi olağan genel kurulu 19 Haziran’da gerçekleşecek.

26 Mart 2021 tarihinde olağanüstü kurultayla göreve gelen Ceyhan Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Muhammed İslam Bünül Başkanlığında toplanarak 5. Olağan Genel Kurul tarihini belirledi.

4. Ceyhan Kent Konseyi Genel Kurulu seçim sonucunda başkan seçilen Selahattin Güler’in özel durumundan dolayı Kent Konseyi Başkanlığına vekaleten Mustafa Öğüç getirilmiş, Öğüç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdada 26 Mart 2021 tarihinde olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı. Kent Konseyi’nin Mart ayı toplantısından sonra Selahattin Güler’in Haziran ayında yapılması planlanan genel kurulda aday olmayacağı açıklanmıştı.

26 Martta yapılan olağanüstü Genel Kurulunda Muhammet İslam Bünül başkan olara seçilmiş ve Haziran ayında olağan genel kurulun yapılacağını duyurmuştu.

3 Haziran 2021 tarihinde Muhammed İslam Bünül başkanlığında toplanan Ceyhan Kent Konseyi Yürütme Kurulunda 19 Haziran 2021 Cumartesi günü 5. olağan genel kurulu yapılması kararı alındı.

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