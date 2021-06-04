Adana'da orman yangını

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kılbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangına müdahale sürüyor.

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