Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Feke ilçesinde aniden ortaya çıkan hortum ekinlere zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Koçyazı köyü İmirler Mahallesi’nde oluşan hortum ekinlere zarar verdi. Ramazan İmir, ailesiyle birlikte hasat gerçekleştirirken ortaya çıkan hortumun ekinlere zarar verdiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortum bir süre sonra etkisini kaybederken, buğday tarlasındaki ekinlerin zarar gördüğü görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.