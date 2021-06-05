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Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi’ye veda töreni Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi Adana Orman Bölge Müdürlüğü Makina İkmal Şube Müdürlüğü’ne atandı Karaisalı Kaymakamı Kaya, Ali Kişi’ye plaket verdi

İHA

Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi’ye veda töreni Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi Adana Orman Bölge Müdürlüğü Makina İkmal Şube Müdürlüğü’ne atandı Karaisalı Kaymakamı Kaya, Ali Kişi’ye plaket verdi

Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi Adana Orman Bölge Müdürlüğü Makina İkmal Şube Müdürlüğü’ne atandı.
Adana Orman Bölge Müdürlüğü Makina İkmal Şube Müdürlüğü’ne atanan Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi için düzenlenen veda programına katılan Kaymakam Mehmet Kaya, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Kişi'ye plaket verdi.
Kaymakam Mehmet Kaya, “Bundan sonra alacağı görevlerinde Ali Kişi'ye başarılar dileriz” dedi.
Kişi de Kaymakam Kaya’ya teşekkür etti.

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