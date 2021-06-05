Mutluluğa Kozan Barajı'nda “evet” dediler Kısıtlamaların ardından baraj görüntü tedbirli nikah merasimi yapıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde 6 aydır pandemi kısıtlamalarının kalkmasını bekleyen Muhammed Enes Uyanık ve Hatice Korkut çifti, Kozan baraj gölünün ortasında düzenlenen tekne turu ile dünya evine girdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın kıydığı nikahta çift, pandemi tedbirlerine uyarak sınırlı sayıda aile bireylerinin katılımı ile teknede resmi nikahlarını kıydırırken diğer akrabaları ile telefon bağlantısı yaparak görüştü.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, bu yıl kısıtlamaların ardından Kozan Baraj gölü ortasında, teknede ilk nikah merasimini yaptıklarını belirtti. Başkan Özgan, gençlere sevgi, saygı, sadakat ’in evliliğin yapı taşları olduğunu hatırlatarak çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Pandemi nedeni ile evlilik hayallerini erteleyen gençlerin açık havada izole bir şekilde nikah merasimi yapılabileceğini, Kozan’ın doğa harikası bir cennet olduğunu altını çizen Özgan, Uyanık çiftine her 4 Haziran’da hatırası olması için kahve takımı hediye etti.

Damat Muhammed Enes Uyanık, "Pandemiden dolayı yasaklar malum belediyemiz sağ olsun burada nikahımızı kıydık. 6 aydır bekliyorduk. Daha iyi oldu kısıtlamaların kalkması ile nikah günümüzü aldık ve mutluluğa evet dedik” diye konuştu.

Hemşire olan gelin Hatice Korkut ise aylardır bu günü beklediklerini ifade ederek Kozan’ın doğası ile muhteşem bir nikah merasimi olduğunu söyledi. Birinci derece aile fertlerinin katıldığı nikah merasiminde genç çift sevdikleri ile telefonda görüntülü görüşerek tebrikleri kabul etti. Çift, nikah merasiminin ardından bol bol baraj gölü manzarası eşliğinde fotoğraflar ile anı ölümsüzleştirdiler.

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