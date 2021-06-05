Adana'da hafif ticari araç kanala düştü; 2 kişinin cesedi suda bulundu



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde, 2 kişinin olduğu hafif ticari araç, sulama kanalına devrildi. Süleyman Buztay (27) ve Fırat Pehlivan'ın (27) cansız bedenleri, aracın düştüğü yere kilometrelerce uzaklıkta suda bulundu.

Seyhan'a bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki tarlaları ile ilgilenen çiftçiler, saat 07.00 sıralarında, sulama kanalında hafif ticari araç olduğunu fark etti. Çiftçilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden destek istedi. Ön tarafta hasarı olan 45 ET 599 plakalı aracı kontrol için suya giren dalgıç polisler, içinde kimseyi bulamadı. Sahibi Umut Samsun'a telefonla ulaşan ekipler, aracın 1 gün önce arkadaşı Süleyman Buztay'a emanet olarak verildiğini öğrendi. Buztay'a evinde ulaşamayan ekipler, kaza sonrası araçtan çıkarak, akıntıya kapılmış olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlattı. Süleyman Buztay ile araçta yanında olduğu belirtilen Fırat Pehlivan'ın cansız bedenleri, kilometrelerce uzaklıktaki suda bulundu. Sudan çıkarılan 2 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-06-05 13:21:06



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