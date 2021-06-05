Başkan Kocaispir, çocuklarla fidan dikti

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çocuklarla birlikte fidan dikti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çevrenin önemine ve korunmasına dikkat çekmek için her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla herkesi çevreye duyarlı olmaya davet etti.

Yüreğir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün Şehit Jandarma Er Rasim Şevik Kültür Parkı’nda düzenlediği etkinliğe katılan Başkan Kocaispir, çocuklarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Başkan Kocaispir, mavinin nefesine, yeşilin huzuruna, toprağın bereketine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Doğaya duyduğumuz derin sevgi ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için hepimiz daha duyarlı olmalıyız. Yüreğir Belediyesi olarak temiz çevre, yaşanabilir bir şehir ve yeşil bir doğa için halkımızla el ele vererek birlikte hareket edilmesi gerekliliğine inanıyoruz. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için var olanı titizlikle korumak, kirlenmeyi önlemek, yeşil alanları koruyup çoğaltmak hepimizin ortak görevidir. Biz Yüreğir’i geliştirip dönüştürmeye ve ilçemizi güzelleştirmeye çalıştığımız her aşamada çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın temiz ve doğal bir çevrede daha mutlu ve huzurlu yaşadığı bir geleceği hep birlikte kuracağımıza olan inancımla 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyor; bu özel günün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

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