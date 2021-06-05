Büyükşehir’den Dünya Çevre Günü etkinliği Karalar: “Doğanın, yaşadığımız dünyanın geleceğini tehlikeye atıyoruz” A. Niyazi Sertkalaycı’nın fotoğraflarından oluşan Biz Doğaya Muhtacız isimli açık hava sergisinin izlendiği etkinlikte Başkan Zeydan Karalar, mıntıka temizliği yaparak doğaya gelişigüzel atılmış plastik atıkları ve bazı diğer çöpleri topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den Dünya Çevre Günü etkinliği Karalar: “Doğanın, yaşadığımız dünyanın geleceğini tehlikeye atıyoruz” A. Niyazi Sertkalaycı’nın fotoğraflarından oluşan Biz Doğaya Muhtacız isimli açık hava sergisinin izlendiği etkinlikte Başkan Zeydan Karalar, mıntıka temizliği yaparak doğaya gelişigüzel atılmış plastik atıkları ve bazı diğer çöpleri topladı

İHA

Büyükşehir’den Dünya Çevre Günü etkinliği Karalar: “Doğanın, yaşadığımız dünyanın geleceğini tehlikeye atıyoruz” A. Niyazi Sertkalaycı’nın fotoğraflarından oluşan Biz Doğaya Muhtacız isimli açık hava sergisinin izlendiği etkinlikte Başkan Zeydan Karalar, mıntıka temizliği yaparak doğaya gelişigüzel atılmış plastik atıkları ve bazı diğer çöpleri topladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çöp toplayarak, “Dünyayı korumak için de öncelikle çevremizi korumalı, toprağı, suyu ve atmosferi kirletmemeliyiz” dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, çevre bilincini ve konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırma amacıyla bir etkinlik düzenledi.
Niyazi Sertkalaycı’nın fotoğraflarından oluşan Biz doğaya Muhtacız isimli açık hava sergisinin izlendiği çevre günü etkinliğinde Başkan Zeydan Karalar, mıntıka temizliği yaparak doğaya gelişigüzel atılmış plastik atıkları ve bazı diğer çöpleri topladı.
Toplumda çevre kirliliğine dikkat çekmek, çöplerin suya, toprağa ve doğaya atılmaması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen mıntıka temizliğinin ardından konuşan Başkan Zeydan Karalar, çevreyi korumanın yaşamsal önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, “Atmosferini soluduğumuz, toprağında yetişen ürünlerini, gıdasını yediğimiz, suyunu içtiğimiz dünyanın yaşaması gerek. Gelecek nesillerin, çocuklarımızın yaşayacağı dünyayı korumak için de öncelikle çevremizi korumalı, toprağı, suyu ve atmosferi kirletmemeliyiz. Bu hepimiz için bir insanlık görevi olmakla birlikte, ayrıca önemli bir vazife. Ne yazık ki rant uğruna dünyanın birçok noktasında çevrenin, doğanın katledildiğini görüyoruz. Doğanın, yaşadığımız dünyanın geleceğini tehlikeye atıyoruz. İnsanlarımızın bu konuda yeterince bilinçli olmaması da çevrenin kirlenmesine yol açan bir diğer etken. Aslında kirlettiğimiz aynı zamanda yaşam kalitemiz” dedi.
Şu anda bile dünyanın yarısı su sıkıntısı çekiyor
Şu anda bile dünyanın yarısının su sıkıntısı çektiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Su sıkıntısı çekilmesinin küresel ısınma, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve çevre bilincinin yeterince oluşmaması gibi nedenleri var. Biz doğayı ne kadar temiz tutar, ne kadar korursak yaşam kalitemiz o denli iyi olur ve bizden sonraki nesle o kadar yaşanabilecek bir çevre bırakmış oluruz. Denizlerimizi, nehirlerimizi, ovalarımızı, çevremizi korumak zorundayız. Vatandaşlarımıza 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bu mesajı vererek; doğanın, çevrenin korunmasına özen gösterilmesini istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kocaispir, çocuklarla fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir, çocuklarla fidan dikti
Doğan: “Çiftçimize ve bölgemizde yetiştirilen ürünlere sahip çıkıyoruz”
YEREL HABERLER Doğan: “Çiftçimize ve bölgemizde yetiştirilen ...
Adana'da hafif ticari araç kanala düştü; 2 kişinin cesedi suda bulundu
YEREL HABERLER Adana'da hafif ticari araç kanala düştü; 2 kişinin ...
Sarıeroğlu: "Önemli bir süreci dünyaya örnek şekilde geride bıraktık" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, sağlık alanında yaptıkları yatırımlar sayesinde birilerinin el ovuşturarak kenarda köşede ortaya çıksın diye bekledikleri görüntülerin ortaya çıkmadığını söyledi
YEREL HABERLER Sarıeroğlu: "Önemli bir süreci dünyaya örnek şekilde ...
Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 km uzaklıkta bulundu
YEREL HABERLER Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 km ...
En az vakanın olduğu ikinci kent Adana'da 722 bin doz aşı yapıldı
YEREL HABERLER En az vakanın olduğu ikinci kent Adana'da 722 bin doz ...
Polisi görünce kaçtı; yalın ayak yakalanıp emniyete götürüldü
YEREL HABERLER Polisi görünce kaçtı; yalın ayak yakalanıp emniyete ...
Toprak sahada başladıkları hentbolda 11 sporcu Yıldız Kız Milli Takım kampına çağrıldı
YEREL HABERLER Toprak sahada başladıkları hentbolda 11 sporcu Yıldız ...
Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına çarptı
YEREL HABERLER Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze ...
Sulama kanalındaki kazalı araç, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Sulama kanalındaki kazalı araç, polisi alarma geçirdi
Yalın ayak dam dama atlayarak kaçan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Yalın ayak dam dama atlayarak kaçan hırsız yakalandı
Prof. Dr. Halaçoğlu; “Türklerin fırınlarda yakıldığına şahit olanlarla bizzat konuştum” Kozan Belediye Meclisi oturumuna katılarak, “Kozan’daki fırınlarda Türkler Ermeniler tarafından yakılmadı. Bütün bunlar şehir efsanesidir” diye konuşan tarih öğretmeni Abdurrahman Kütük'e Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’dan büyük tepki aldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Halaçoğlu; “Türklerin fırınlarda ...
Mutluluğa Kozan Barajı'nda “evet” dediler Kısıtlamaların ardından baraj görüntü tedbirli nikah merasimi yapıldı
YEREL HABERLER Mutluluğa Kozan Barajı'nda “evet” ...
Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, 3 tekerlikli motosiklete muhtaç Adana’da yaşayan 44 yaşındaki İbrahim Alagöz, vinç operatörlüğü yaptığı sırada vincin üzerinden düşerek eli ve ayağı kırıldı İş göremez hale gelen Alagöz, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor
YEREL HABERLER Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, 3 tekerlikli ...
Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi’ye veda töreni Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi Adana Orman Bölge Müdürlüğü Makina İkmal Şube Müdürlüğü’ne atandı Karaisalı Kaymakamı Kaya, Ali Kişi’ye plaket verdi
YEREL HABERLER Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi’ye veda ...
Karaisalı’da hayat boyu öğrenme etkinliği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerinin açılış kurdelesi İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya ve protokol üyeleri tarafından kesilirken, Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerin tanıtılması amacı ile düzenlenen etkinliğe Karaisalılar yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Karaisalı’da hayat boyu öğrenme etkinliği Hayat Boyu ...
Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, kaçtılar
YEREL HABERLER Kalaşnikof ve tabancayla dürümcüyü kurşunlayıp, ...
Adana’da kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile saldırı
YEREL HABERLER Adana’da kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile saldırı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki çifti ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan otomobildeki çifti ölüm ayırdı
Yüzünü gizlemeye çalışan hırsız: Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma
YEREL HABERLER Yüzünü gizlemeye çalışan hırsız: Dostum var, düşmanım ...
Klima hırsızı saklandığı kafenin bahçesinde yakalandı
YEREL HABERLER Klima hırsızı saklandığı kafenin bahçesinde yakalandı
Gönüllü Gençler Tarihi Hoşkadem Camii’nde temizlik yaptı
YEREL HABERLER Gönüllü Gençler Tarihi Hoşkadem Camii’nde temizlik ...
Hortum ekinlere zarar verdi
YEREL HABERLER Hortum ekinlere zarar verdi
Adana'da orman yangını
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını