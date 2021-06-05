Plastik geri dönüşüm fabrikasındaki yangın sürüyor

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Adana'da bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 1 saat önce yangın çıktı. Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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