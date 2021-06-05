Adana´da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da, plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Mahallesi´ndeki plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda, öğleden sonra yangın başladı. Alevler, kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-06-05 17:28:40



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