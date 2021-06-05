Adana´da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

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MÜDAHALE SÜRÜYOR

Adana´nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi´nde plastik atık geri dönüşüm tesisine ait depoda çıkan yangın devam ediyor. Yangına müdahaleler sürerken, yangın havadan görüntülendi. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-06-05 19:52:28



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