Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

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Adana’da bir plastik atık geri dönüşüm tesisinde dün öğleden sonra çıkan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesindeki bir plastik atık geri dönüşüm tesisinin depo kısmında dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı 03.00 sıralarında kontrol altına alındı. Kontrollü söndürme çalışması hala devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında 56 ton civarında plastik atık yandığı 34 saat içerisinde yangının tamamen söndürüleceği öğrenildi.

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