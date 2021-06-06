"Biz Doğaya Muhtacız" fotoğraf sergisi

Adana'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte fotoğraf sanatçısı A.Niyazi Sertkalaycı "Biz Doğaya Muhtacız" fotoğraf sergisini izleyicilerle buluşturdu.

Açılışını Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yaptığı sergi yoğun ilgi gördü. Açılışta konuşan A.Niyazi Sertkalaycı, "Biz doğaya muhtacız, doğa bize değil. Doğadaki güzelliklerin uzun soluklu hayat bulması gerekir. Bunun için bilinçlenmeliyiz. Ve bu bilincin tamamını nesilden nesile aktarılması için çalışmalar yapmalıyız. Unutmamalıyız ki çevre yoksa hiçbir şey olmaz. Böylesine anlamlı serginin kurulmasında emeği geçen başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanımız Dr. Muhsin İnal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Mahmut Göğebakan, Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürümüz Tamer Leba ve koordinasyon dahilinde Hasan Hüseyin Solmaz'a teşekkür ederiz" dedi.

İnsanların doğaya muhtaç olduğunun vurgusunun yapıldığı sergide toprak, hava, su, güneş gibi doğanın varlığından nasıl yararlandığımız anlatılmaya çalışıyor. Ayrıca doğanın varlığını sürdürebilmesi için insanların doğa ile nasıl bir bağlantı kurulduğu gözler önüne seriliyor.

Tamamlayıcı 20 fotoğraftan oluşan açık hava sergisi, Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait Gondol Marina'da bir hafta süreyle ziyaret edilebilecek.

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