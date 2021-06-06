Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 12 saatte kontrol altında(2)



YANGIN FİDE SERASINA DA ZARAR VERDİ

Adana´da plastik atık geri dönüşüm deposunda dün öğleden sonra çıkan ve 12 saat sonra kontrol altına alınan yangında, deponun yanındaki fide serasının da zarar gördüğü ortaya çıktı. Emeklerinin yangın nedeniyle zarar gördüğünü belirten firma sahibi Nadir Karıner (61), yaklaşık 100 bin fidesinin zarar gördüğünü kaydetti. Karıner, "Şansımıza seramızın yanında yangın çıktı. Moralim çok bozuk. Hesapta olmayan işler. Başımıza böyle bir olayın geleceğini tahmin ediyorduk. Çöpleri buraya yığdılar. Sorumluları kimse cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Öte yandan, depodaki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-06-06 13:20:53



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