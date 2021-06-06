Restorana Kalaşnikof ve tabancayla saldırı kamerada



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da dün gece bir grup şüphelinin, hafif ticari araçla önüne geldikleri restoranı uzun namlulu piyade tüfeği ve tabancayla kurşunladığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin, ön ve arka plakası sökülmüş araçla seyir halindeyken saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü.

Olay, 5 Mayıs saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı´nda meydana geldi. Hafif ticari araçla, kapalı olan restoranın önüne gelen bir grup şüpheli, uzun namlulu Kalaşnikov piyade tüfeği ve tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, tüfeğe ait 6, tabancaya ait de 4 boş kovana rastladı. İş yerinde hasar oluşan olayın ardından ekipler, silahların daha önce terör ya da başka adli suçlara karışıp karışmadığını tespit etmek için boş kovanları toplayıp, kriminal laboratuvara götürdü.

Bu arada saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, beyaz bir hafif ticari aracın restorana yanaştığı, içerisindeki şüphelilerin Kalaşnikof ve tabancayla kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan aracın ön ve arka plakasının söküldüğü görüldü.

Saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdüren polisin, şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-06-06 13:48:01



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