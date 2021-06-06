Muhammet Cihan kayboldu, annesi gözyaşlarına boğuldu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da öğle saatlerinde evden ayrılan Muhammet Cihan (17) geri dönmedi. Muhammet´in, mahalledeki sulama kanalına düştüğünü düşünen annesi gözyaşı döktü. Polis, Muhammet Cihan´ı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi´nde yaşayan Muhammet Cihan, bugün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Muhammet´i mahallede aradı ancak bulamadı. Gencin, serinlemek için Gülhatmi Caddesi´ndeki sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendiren ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına gelen Muhammet´in annesi, sinir krizi geçirdi, uzun süre gözyaşı döktü. Bölgede araştırma yapan ekipler, her yerde Muhammet Cihan´ı arıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-06 16:57:30
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