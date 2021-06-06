Muhammet Cihan kayboldu, annesi gözyaşlarına boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da öğle saatlerinde evden ayrılan Muhammet Cihan (17) geri dönmedi. Muhammet´in, mahalledeki sulama kanalına düştüğünü düşünen annesi gözyaşı döktü. Polis, Muhammet Cihan´ı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi´nde yaşayan Muhammet Cihan, bugün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Muhammet´i mahallede aradı ancak bulamadı. Gencin, serinlemek için Gülhatmi Caddesi´ndeki sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendiren ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına gelen Muhammet´in annesi, sinir krizi geçirdi, uzun süre gözyaşı döktü. Bölgede araştırma yapan ekipler, her yerde Muhammet Cihan´ı arıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-06 16:57:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.