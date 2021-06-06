Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu

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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 çocuk bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahmuratlı Mahallesi'nde 6 ve 7 yaşlarında iki çocuk, evlerinin yakınındaki ormanlık alanda oynadıkları sırada kayboldu.

Ailelerin yardım istemesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi gönderildi. Köpeklerin de kullanıldığı arama çalışması sonucu 7 yaşındaki Y.B. evine 2 kilometre mesafede ormanlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi. Ekipler, 6 yaşındaki Ö.C.A.'yı ise kaybolduktan 12 saat sonra 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde soğuktan etkilendiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen Ö.C.A, ailesine teslim edildi.

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