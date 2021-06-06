Feke'de kaybolan 2 çocuk bulundu

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 çocuk bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahmuratlı Mahallesi'nde 6 ve 7 yaşlarında iki çocuk, evlerinin yakınındaki ormanlık alanda oynadıkları sırada kayboldu.
Ailelerin yardım istemesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi gönderildi. Köpeklerin de kullanıldığı arama çalışması sonucu 7 yaşındaki Y.B. evine 2 kilometre mesafede ormanlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi. Ekipler, 6 yaşındaki Ö.C.A.'yı ise kaybolduktan 12 saat sonra 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde soğuktan etkilendiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen Ö.C.A, ailesine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.