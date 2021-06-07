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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana için acele kamulaştırma kararı

İHA

Adana için acele kamulaştırma kararı

Adana ili sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından acele kamulaştırma kararı verildi.
SarıçamÇiçekliAflakÇaylı Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Adana ili sınırları içerisindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Karar, 31502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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