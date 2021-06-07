Adana için acele kamulaştırma kararı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana ili sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından acele kamulaştırma kararı verildi.

SarıçamÇiçekliAflakÇaylı Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Adana ili sınırları içerisindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Karar, 31502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.