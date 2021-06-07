Çocuğunu özel okulda okutmak için tefeci ağına düştü

Adana’da bir devlet memurunun oğlunu özel bir okulda okutmak için tefeciden 15 bin lira aldığı ancak bu paranın yüksek faiz nedeniyle 100 bin liraya çıktığı ödemeyince de ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşları, yüksek faiz oranlarıyla para verip, sadece 68 kişiden 16 milyon 80 bin liralık vurgun yapan, 25 kişilik ‘tefeci şebekesi’ni çökertti. 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4’ü kadın 21 zanlıdan 9’u tutuklandı; 6’sı ‘adli kontrol’ şartı, 9’u da ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Yürütülen soruşturmadaysa yeni detaylara ulaşıldı. Çocuğunu özel bir okula göndermek isteyen Mehmet M., okul masrafları için Atılım K.’den 15 bin lira para aldı, ancak bunu geri ödemekte zorlandı. Atılım K. de, uyguladığı yüksek faiz oranlarıyla borcu 100 bin liraya çıkarttı. Mehmet M., bu parayı ödemeyince de Kefen onu; “Eğer parayı ödemezsen oğlunu kaçırıp bacağını kırarız” diyerek onu tehdit etti.

Atılım K, adamlarıyla birlikte Mehmet M.’nin işyerine gidip, huzursuzluk çıkartarak onu ve ailesine yönelik tehditlerini sürdürdü. Atılm K, “Seni ve aileni yaşatmayız. Bu parayı ödeyeceksin. Yoksa sonuçlarına katlanırsın” diye tehditler savurdu. Mehmet M.’nin kendisini şikayet edeceğini söylemesi üzerine de Atılım K., “Benim adım Atılım K., istediğin yere şikayet et. Bana hiçbir şey yapamazsın” dedi. Ancak operasyonda gözaltına alınan Atılım K. tutuklandı.

Maddi açıdan zor günler geçiren G.A. da işyerini kurtarabilmek için şebekeden borç para alanlardan. Bağlantıya geçtiği zanlılardan 80 bin lira para alıp, karşılığında senet imzalayan G.A., borcunu ödemekte zorlanıp, işlenen yüksek faizlerle de söz konusu borcun 320 bin liraya yükselmesiyle zora düştü. Ölümle tehdit edilen G.A., kendisine ve ailesinin başına bir şey gelmesinden korktuğu için iş yerini kapatıp, ailesiyle birlikte kentten kaçtığı öğrenildi.

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