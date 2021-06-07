Adana´da, kaçakçılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyede



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polis operasyonlarında gümrük kaçağı 3 bin 595 paket sigara, 5 bin 800 güneş gözlüğü ve 280 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ev ve iş yerlerine baskınlar yapıldı. Operasyonlarda gümrük kaçağı 3 bin 595 paket sigara ve 5 bin 800 güneş gözlüğü geçirildi. Polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde ise hassas burunlu köpek `Tiryaki´ ile yapılan aramada, gümrük kaçağı 280 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-07 10:21:59



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