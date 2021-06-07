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Adana'da DEAŞ'ın hücre evleri ile irtibatta olan şüpheli yakalandı

İHA

Adana'da DEAŞ'ın hücre evleri ile irtibatta olan şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın hücre evleri ile irtibatta olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Sarıçam ilçesi, Yeniyayla Mahallesi'nde ikamet eden ve geçmiş dönemde Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten, örgütün hücre evleri ile irtibatta olduğu yönünde bilgiler elde edilen F.J.A.U. isimli yabancı uyruklu kişi oturduğu evde yakalandı. Şahısla birlikte 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ele geçirildi.
Adli makamların talimatı ile gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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