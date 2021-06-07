Dizi oyuncuları Kozan’a hayran kaldı

Çekimleri Kozan’da devam eden "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi oyuncuları Yukarı Çarşı'da açılan “Yöresel Ürün Satış Ofisini gezdi, Kozan Barajında tekne turu attı, Dağılcak Sosyal Tesislerinde ciğer yedi.

Bir zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, Çetin karakterini canlandıran Aras Şenol ve Raşit karakterini canlandıran Şahin Vural ilk önce Kozan Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde faaliyet açtığı Yukarı Çarşı Hoşkadem Camii yanında bulunan Yöresel Ürünler Satış Ofisini ziyaret ettiler.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın dizi oyuncularına tanıtını yaptığı yöresel ürünlerden oluşan hediye sepeti hediye etti.

Başkan Özgan ve dizi oyuncuları daha sonra Kozan Barajında tekne ile tur yaptılar.

Dizi oyucuları ve Başkan Özgan buradan Dağılcak Sosyal Tesislerinde ciğer yedi. Dizi oyuncuları, "Ciğer Kozan'da yenir, Kozan’a gelin Kozan’a gel ciğerimi ye" dediler.

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