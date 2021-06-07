Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın Yaza Merhaba Konserleri başlıyor

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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın Adana Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştireceği Yaza Merhaba konserleri başlıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin amfi tiyatro ve salon tahsisiyle destek verdiği, pandemi koşullarına uygun şekilde organize edilen konserlerin ilki 8 Haziran Salı günü, saat 20:30’da, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Konserlerin detayları şu şekilde:

"Senfoni İle Yunus Emre İlahileri" konseri: Şef Eray İnal, solistler ise Ömer Faruk Belviranlı, Eray Cinpir, Murat Irkılata, Ufuk Yürüç, Serkan Kocadere.

"Senfoni İle Neşat Ertaş Türküleri" konseri: 10 Haziran Perşembe günü, saat 20:30’da, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’nda verilecek. Şef Eray İnal, solistler ise Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray.

17 Haziran 2021 tarihinde, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda, saat 20:00’de "Klasikten Moderne" konseri sanatseverlerle buluşacak.

Yaza Merhaba Konserlerinin sonuncusu 9 Temmuz 2021’de saat 20:30’da, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. ABD’li ünlü sanatçı Della Miles’in katılacağı Della Milas Symphonic adlı konserin şefi Eray İnal.

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