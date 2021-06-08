Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 152 kişiden 16´sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 136 adrese baskın yapıldı. 152 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 1 kilo 219 gram esrar, 681 gram bonzai, 315 uyuşturucu hap, 68 kök Hint keneviri, 34 gram eroin, 26 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 129´u, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16´sı tutuklandı, 7´si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-08 10:39:31
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