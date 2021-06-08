Adana´da kaçak makaron ile akaryakıt ele geçirildi



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 4 milyon 940 bin makaron ile 10 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polis baskınlarda, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 4 milyon 940 bin makaron, 10 bin 500 litre akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-08 10:40:24



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