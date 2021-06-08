Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Karaisalı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Hacılı Mahallesinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir otomobilin ormanlık alana yakın mesafede park halinde olduğunun görülmesi üzerine, bölgede araştırma yapıldı. Ormanlık alan içerisinde 4 şahıs kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte 2 adet dedektör, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet dedektör başlığı, 1 adet dedektör aküsü ve 1 adet kulaklık ele geçirildi.

Gözaltın alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.