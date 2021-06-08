Karataş ve Yumurtalık’ta sahiller temizlendi

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Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçesinde sahil ve tarihi alanlarda temizlik çalışması yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Karataş ve Yumurtalık’ta yaz sezonu öncesinde temizlik çalışması başlattı. İki sahil ilçesinde halkın denize gireceği kumsallar ile denizlerde atık ve çöp temizliği yapan ekipler vatandaşların temiz kumsal ve denizlerde tatil yapabilmesi için çaba harcıyor.

Karataş ve Yumurtalık’ta deniz sezonu öncesinde sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmaları da yürütülüyor.

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