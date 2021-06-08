Prof. Dr. Çil: "Kanser tedavisinde evde destek başarıyı artırıyor"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, onkoloji hastalarının tedavisinde maksimum düzeyde başarı elde edilmesinde, kanser tedavisinin yanı sıra hastane dışında uygulanan destek tedavilerinin de önemli payı olduğunu söyledi.

Covid19 pandemisi sürecinde hastanelere başvurunun azaltılması nedeniyle kanser hastalarında, aile hekimleri ve evde bakım hizmeti veren hekimlere yönelik, "Onkoloji Hastalarında Evde Bakım Süreçleri Nasıl Yönetilmeli?" konulu online sempozyum düzenlendi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, Aile Hekimleri Derneği, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortak düzenlediği sempozyuma, özellikle kanser hastalarının evde bakım sürecinde aktif bakımını üstlenen; evde bakım hizmeti veren hekimler ve aile hekimleri yoğun katılım sağladı.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, temelde üç ana başlık altında, Türkiye'de alanında uzman öğretim üyeleri ve uzman hekimler tarafından verilen sempozyumda; kanserde ağrı tedavisi, beslenme ve psikolojik sorunlar ile özellikle kanser cerrahisi sonrası evde hasta bakımının nasıl yapılması gerektiği konuların ele alındığını söyledi.

Kanser hastalarının tedavi süreçleri değerlendirildiğinde aktif tedavi alan, ana tedavileri tamamlanmış ya da herhangi bir ana onkolojik tedavi almayan sadece destek tedavisi uygulanan hastalar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Timuçin Çil, "Ancak, ana kanser tedavisi; kanser cerrahisi, radyoterapi veya kemoterapi, immünoterapi, akıllı ilaçlar gibi tedaviler uygulansın ya da bu tedaviler uygulanmasın hastalara; ağrı tedavisi, beslenme tedavisi veya psikoonkolojik gibi destek tedaviler uygulanmaktadır. Önemli bir kısmı hastaların hastane dışında bulundukları süreçte uygulanan destek tedavileri, kanser tedavisinde maksimum düzeyde fayda sağlanması için önemli bir etken" ifadelerini kullandı.

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