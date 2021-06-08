Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



4 DÖNÜM KIZILÇAM ZARAR GÖRDÜ

Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde tarlada anız yangını olarak başlayıp alevlerin Karatepe Milli Parkı´ndaki ormanlık alana sıçradığı yangına, 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve 100 yangın söndürme personeli ile karadan müdahale edildi. Yangın saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 dönüm kızılçamın zarar gördüğü belirtilirken, ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.

Bu arada yangınla ilgili ismi açıklanmayan tarla sahibi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Efendi ERKAYIRAN

2021-06-08 14:52:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.