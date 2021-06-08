Adana'ya 10 milyon liralık yatırım

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Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Adana'ya 31 bin metrekarelik lojistik depo yaptıracak.

Reysaş GYO'nun portföyünde bulunan merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi yer alan gayrimenkulü üzerinde bulunan 46 bin 946,40 metrekarelik arsaya 31 bin metrekarelik lojistik depo yapılacak.

Depolama binası için VYT İnşaat ile şirket arasında 100 günde teslim edilmek üzere 10 milyon TL+KDV bedel ile kaba inşaat işleri sözleşmesi imzalandı.

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