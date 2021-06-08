Adanalılar'a "üçüncülük" teşekkürü

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Adana İl Sağlık Müdürlüğü, kentte Covid 19 vaka sayısının 100 binde 10.92'ye düşmesinde gösterilen mücadeleye destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vaka sayısı en düşük 3. il statümüzü koruyoruz. Mücadelemize destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm sağlık tesislerimizde personellerimiz büyük özveri ile çalışıyor, etkin bir aşılama kampanyası sürdürüyoruz. Maske+Mesafe+Temizlik kurallarına uymaya devam" ifadeleri kullanıldı.

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