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Adana'da 4 sahte polis tutuklandı FETÖ tehdidiyle bir vatandaştan 150 bin lira dolandırdığı öne sürülen 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı

İHA

Adana'da 4 sahte polis tutuklandı FETÖ tehdidiyle bir vatandaştan 150 bin lira dolandırdığı öne sürülen 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı

Adana’da FETÖ tehdidiyle bir vatandaştan 150 bin lira dolandırdığı öne sürülen 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 2 Haziran günü merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adil Kubilay Bayer’i ev telefonundan arayıp, kendisini ‘Komiser Ömer Faruk Çetin’ olarak tanıtan bir kişi, ona; “Terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri, hesabınızdaki paraya el koyarak, bununla yurtdışına kaçmak istiyor” dedi. Korkuya kapılıp panikleyen Bayer, karşısındakinin de polis olduğuna inandı. Dolandırıcı da Bayer’e, “Şu anda gizli bir operasyon yürütüyoruz. Hesabınızı boşalttığınızı onların fark etmemesi gerek. O yüzden paranızı size vereceğimiz IBAN numarasına transfer edin. Bu şekilde onları tuzağa düşüreceğiz” dedi.
Dolandırıcılar daha sonra Bayer’in, cep telefonu numarasını alarak onunla ‘gizli numara’ üzerinden yeniden bağlantıya geçti ve genç de zanlıların yönlendirmesiyle internet bankacılığı aracılığıyla hesabındaki 180 bin liranın 150 binini Nedim Ç.’nin hesabına aktardı. Zanlılar, hesapta kalan 30 bin lirayı da Bedrettin C.’ye ait hesaba aktarmasını istedi, ancak Bayer günlük hesap limitini doldurduğu için bunu gerçekleştiremeyeceğini söyledi.
Bunun üzerine dolandırıcılar, Adil Kubilay Bayer’den evde altın ya da döviz olup olmadığını sordu, “Evet, var” yanıtını alınca da bunların fotoğrafını çekip, kendilerine WhatsApp üzerinden göndermelerini istedi. Ancak Bayer, bu durumdan şüphelenip fotoğrafları göndermedi. Para transferinden bir gün sonra Bayer, durumu yakın akrabalarına anlattığında dolandırıldığını anlayınca da polise başvurdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne gidip başvuruda bulunan Adil Kubilay Bayer, kendisiyle hala iletişim halinde olan dolandırıcıların yakalanması için polisle işbirliği yaptı, ancak Bayer’in ses tonundan şüphelenen dolandırıcılar bu durumu fark edip, telefonu kapattı.
Polis, hesap sahiplerinin peşine düştü. Olaydan bir hafta önce Balıkesir’in Edremit ilçesindeki bir çiftlik evinde çalışmaya giden ve Bayer’in hesabına gönderdiği parayı çekerek, çetenin elebaşının istediği hesaplara yönlendiren Nedim Ç., beraberindeki Kadir O., Sefer D. ve Bedrettin C. ile birlikte Adana’nın Ceyhan ilçesine dönerken, yolda polis tarafından yakalandı.
Zanlıların ifadeleri doğrultusunda Musa K. ve Hüseyin T. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 150 bin liranın peşine düşerken, 6 şüpheliye ait banka hesaplarına da bloke koydurdu.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Nedim Ç. (31) Kadir O. (24), Sefer D. (25) ve Bedrettin C. (28) tutuklandı. Musa K. (28) ve Hüseyin T. (35) adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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