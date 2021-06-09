ÇKA mali destek programlarını açıkladı 16 projeye yaklaşık 30 milyon TL finansman desteğinin sağlanması ve yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte bölgede yaklaşık 48,5 milyon TL kaynağın harekete geçirilmesi hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı mali destek programları sonuçlarını açıkladı.

Program kapsamında 16 projeye yaklaşık 30 milyon TL finansman desteğinin sağlanması ve yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte bölgede yaklaşık 48,5 milyon TL kaynağın harekete geçirilmesi hedefleniyor.

ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ajansımız tarafından yürütülmekte olan 2021 Yılı “Turizmde Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı” ve “Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında başvurusu yapılan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Toplamda 30 milyon TL bütçe tahsis ettiğimiz, “Turizm” programına 39 ve “Yenilik” programına ise 23 olmak üzere toplam 62 proje başvurusu gerçekleşmiştir. Bölgede toplam turizm gelirlerinin arttırılması, turizm destinasyonlarında turizm altyapılarının güçlendirecek yatırımları desteklemek amacıyla yürütülen “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında 9 proje destek almaya hak kazanmıştır. Bölgemizin yenilik ve verimlilik kapasitesinin artırılmasını, mevcut sanayi ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile serbest bölgelerde üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması için gerekli altyapı yatırımlarının yapılması, güçlendirilmesi ve ortak üretim altyapılarının oluşturulmasını, kurulmakta olan sanayi bölge ve sitelerinde ise öncelikli altyapı yatırımlarının tamamlanmasını amaçlayan “Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında ise 7 proje destek almaya hak kazanmıştır Program kapsamında 16 projeye yaklaşık 30 milyon TL finansman desteğinin sağlanmasını ve yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte bölgede yaklaşık 48,5 milyon TL kaynağın harekete geçirilmesini hedefliyoruz."

Bu programla birlikte ÇKA'nın kuruluşundan bugüne 31 mali destek programı ile 3832 proje başvurusu aldığını ve bölge kalkınması için 304 milyon TL kaynak tahsis ettiğini vurgulayan Ülger, "Bugün açıklanan 16 başarılı proje ile birlikte ajansımızın destekleyeceği toplam proje sayısı 829 olacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.