Çukurova Belediyesinde işçiye promosyon müjdesi İşçiler 3 bin 400 lira promosyon ödemesi alacak

Çukurova Belediyesinde işçinin alacağı promosyon için günlerdir yapılan görüşmeler sonuçlandı.

Çukurova Belediyesinin bankalarla yaptığı görüşmeler sonuçlandı ve 3 yıllık promosyon anlaşması imzalandı. Her bir işçiye 3 bin 400 lira promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, işçinin en yüksek promosyon ödemesinin yapılabilmesi için günlerdir görüşmeler yapıldığını belirterek, “Bu görüşmeler nihayet sonuçlandı. Her bir işçimiz 3 bin 400 lira promosyon alacak. Biz her koşulda işçimizin yanındayız. Özellikle sahada çalışan temizlik, park bahçeler ve yol işleri müdürlüğü personelimiz fedakarca görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Bu emekçi kardeşlerimizin hakkı ödenmez. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Biz de onlara elimizden geldiğince iyi şartları sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

İşçiye ödenecek promosyonla ilgili 3 yıllık anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Çetin, “Emekçi kardeşlerimiz iyi günlerde güle güle harcasınlar” ifadesini kullandı.

