Ceyhan Kent Konseyinde Çocuk Meclisi kuruldu

Ceyhan Kent Konseyi bünyesinde Çocuk Meclisi kuruldu.

Ceyhan Kent Konseyinin ilk Çocuk Meclis Başkanı Muhammed Emin Karabatak oldu.

Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Muhammed İslam Bünül, çokukların bugünün yarını, yarının umudu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın da söz sahibi olduğu bir kent hayalimiz vardı. Bu nedenle Çocuk Meclisimizi kurduk. Çocuk Meclisi Başkanımız Muhammed Emin Karabatak Ceyhanımız ve Kent Konseyimiz için hayırlı olsun. Kendisine görevinde başarılar dileriz” dedi.

Başkan Bünül’e teşekkür eden Ceyhan Kent Konseyinin ilk Çocuk Meclis Başkanı Karabatak, önemli bir görev üstlendiğinin bilincinde olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.